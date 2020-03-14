Son dakika: Jandarmanın iknası ile terör örgütünden kaçtı! Ailesi ile böyle kucaklaştı...

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, 2015 yılından beri Kayıp Şahıs olarak arama kaydı bulunan H.D.'nin PYD/YPG saflarında olduğunu belirledi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı personeli H.D.'nin ailesi ve yakınlarıyla yaptığı ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren H.D.nin 10 Mart 2020 tarihinde örgütten kaçarak Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesine güvenlik kuvvetlerine teslim olmasını sağladı.

ÖRGÜTTE KATILANA KADAR KENDİSİNE NEZARET EDİLMİŞ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.D.'nin 2015 yılında İstanbul'da bir semtte tanıştığı şahsın propagandası sonucu sözde DAEŞ terör örgütü ile savaşmak amacıyla PYD/YPG terör örgütüne katılma kararı aldığını, kendilerini aracılık eden şahıslar tarafından Güneydoğu Anadolu'da bir ile gönderildiği, burada karşılayan şahıslarca Suriye/Kamışlı bölgesine geçirilerek PYD/YPG terör örgütüne katıldığını, Suriye/Derik, Tel Abyad, Ayn El Arap (Kobani) bağlı Ayn İsa, Rakka'ya bağlı Tabka, Haseke ve Deyrzor bölgesine PYD/YPG terör örgütünde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiğini belirledi.

İFADESİNDE ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütü mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya karşı kullanıldığı, örgüt yöneticilerince PYD/YPG mensuplarının inşa edecekleri tüneller vasıtasıyla sızma yöntemlerini kullanarak TSK ve ÖSO mensuplarına eylem gerçekleştirilmesi hususunda talimat verildiği, Başta Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile İdlib bölgesindeki TSK operasyonlarının örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu bozduğu, hava destekli operasyonların, örgüte olan güveni azaltarak, son dönemde örgütteki çözülme ve kopmalara önemli derecede etki ettiği, kendisi gibi birçok arkadaşının da örgütten kaçmak için fırsat kolladığı öğrenildi.

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AİLESİYLE KAVUŞMASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ailesine kavuşan H.D.'nin annesi ve babası duygusal anlar yaşadı. Ailesine kavuşan H.D. diğer örgüt mensuplarına bir an evvel Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınarak ailelerine kavuşmaları yönünde çağrı yaptı.

Bilindiği gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iknası sonucu bir vatandaşımızın terör örgütünden kurtarıldığını duyurmuştu.