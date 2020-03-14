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Son dakika: Kuzey 'ta örgütüne ağır darbe

Son dakika gelen bilgilere göre 'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 11 'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 14.3.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 10:24 ABONE OL
Son dakika: Kuzey Irak'ta terör örgütüne ağır darbe

Son dakika haber: Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Son dakika: TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki Metina'da terör örgütüne darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi | Video

BAKANLIK SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Kuzey Irak'ta terör örgütüne ağır darbe
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