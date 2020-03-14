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Üç ilde ‘Kapan-8’ operasyonu başladı

Giriş Tarihi: 14.3.2020 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı, Ağrı, Kars ve Iğdır'da bin 12 personelin katılımı ile 'Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe- Madur' operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonun Ağrı, Kars ve Iğdır'daki Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur Barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 12 personel, 62 operasyonel tim görev almaktadır. Kapan operasyonları başarı ile devam etmektedir" denildi.
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Üç ilde ‘Kapan-8’ operasyonu başladı
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