Uzaktan eğitimin şifreleri

Koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle alınan tedbirlerin en önemli ayağını eğitim alanı oluşturdu. Virüs nedeniyle eğitimin her kademesinde bir süreliğine yepyeni bir döneme geçildi. Ara tatil öne çekildi. 23 Mart'tan itibaren de tüm kademelerde 1 hafta uzaktan eğitim yapılacak. Uzaktan eğitim ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) yani internet üzerinden verilecek. Bu platformda her sınıf düzeyinde videolu ders anlatımları mevcut. İnternete erişemeyen çocuklar için de TRT üzerinden kurulacak TV kanallarıyla ders anlatımları yapılacak. Peki iki haftalık bu süreç nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar:* Öğrenciler 16 Mart Pazartesi günü, haftasonu da dahil olmak üzere toplam 10 gün boyunca ara tatil yapacak.* Ara tatil boyunca uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir aktivite olmayacak.* Öğretmenler okula gelmeyecek, acil durumlarda çağrılma ihtimaline karşı bulundukları şehri terk etmeyecekler.* Özel okullar ile MEB'na bağlı tüm anaokulu ve kreşler de tatil olacak.* 23 Mart itibariyle uzaktan eğitim başlayacak. Bu süreye kadar velilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha detaylı bilgilendirme de yapılacak.* Uzaktan eğitim ağırlıklı olarak EBA'dan internet üzerinden yapılacak.* EBA'ya erişim öğrencinin TC kimlik numarası ve şifresiyle sağlanıyor.* EBA'ya giren her öğrenci, o gün hangi dersleri alacaksa daha önceden hazırlanmış video anlatımlı içerikle karşılaşacak. Dersini bu videoyu izleyerek dinleyecek.* Ders programları yarım ya da tam gün yapılabilecek. Tüm altyapı hazırlıkları hazır, eba.gov.tr üzerinden duyurulacak.* YKS ve LGS hazırlıkları EBA üzerinden özel programlarla devam edecek.* EBA'ya ücretsiz erişim sağlanıyor. Tüm veliler ve öğrenciler cep telefonlarına EBA'yı indirerek aylık 3 GB'a kadar ücretsiz erişimi sağlamaları gerekiyor.* Özel okullar da EBA'dan yararlanabiliyor. Ancak çoğunun kendi altyapısı var. Kolejlerin kendi sistemi üzerinden uzaktan eğitim yapacağı bekleniyor.* EBA'daki içerikler TRT üzerinden oluşturulacak, TV kanallarına aktarılacak. Televizyon üzerinden eğitim internet erişimi olmayan, akıllı telefon ya da tabletleri bulunmayan, daha çok kırsal kesimdeki öğrencilere yönelik olacak.* TV üzerinden yapılacak eğitimle ilgili tüm detaylar önümüzdeki hafta için MEB tarafından duyurulacak.Türkiye'de 18 milyon öğrenci var. Bu kadar büyük bir sayının uzaktan eğitimini tamamlayıp tamamlamadığına ilişkin sağlıklı bir denetimin yapılamayacağı belirtildi. Bakanlık kaynakları velilerin çocuklarını günbegün takip etmesi gerketiği konusunda uyardı. Ayrıca EBA'da öğretmenler öğrencileri ve sınıfları ile kendi gruplarını oluşturarak öğrencilere ödev gönderebilecek, takibini yaparak derslerini devam ettirecekler. İşte detaylar:* 4440632'den veliler ve öğrenciler süreç hakkında bilgi alabilecekler.* Okullar açıldığı zaman gerekirse yüzyüze telafi eğitimleri yapılacak.* Uzaktan eğitim bugün için 1 hafta planlanıyor ama uzatma ve öğrencilerin sınavları da dahil olmak üzere tüm senaryolar hazır. Tatil uzayabilir de.* Tüm bu tedbirler 16 Mart Pazartesi itibariyle başlayacak, dolayısıyla bu haftasonu tüm kurslar ve merkezi sınavlar yapılacak.* Türkiye genelindeki tüm üniversitelerde 3 haftalık tatil ilan edildi. Uzaktan eğitim yapılmayacak.

BUGÜN NELER OLDU