Van Valiliği'nden son dakika açıklaması: İran sınırında 7 kişinin cesedi bulundu!

Van Valiliği'nden bu sabah bir açıklama geldi! Açıklamada, İran sınırında 7 cansız beden bulunduğu bildirildi. Cansız bedenlerin mültecilere ait olduğunun değerlendirildiği de duyuruldu. Van Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İran sınırında, mülteci olduğu değerlendirilen 7 cansız beden bulunmuştur.

CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE SON DAKİKA: TÜRKİYE’DE CORONA VİRÜS VAKASI GÖRÜLMESİNİN ARDINDAN COVİD-19 ADIM ADIM TEDAVİ YÖNTEMİ AÇIKLANDI!

SON DAKİKA HABERİ: DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR! CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE KARANTİNA'DAKİ İTALYANLAR...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI! TRUMP, KORONAVİRÜS NEDENİYLE...