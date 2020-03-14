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'nden açıklaması: İran sınırında 7 kişinin cesedi bulundu!

Gelen haberine göre, açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İran sınırında mülteci olduğu değerlendirilen 7 kişinin cansız bedeni bulundu" denildi.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 10:19 ABONE OL
Van Valiliği'nden son dakika açıklaması: İran sınırında 7 kişinin cesedi bulundu!

Van Valiliği'nden bu sabah bir açıklama geldi! Açıklamada, İran sınırında 7 cansız beden bulunduğu bildirildi. Cansız bedenlerin mültecilere ait olduğunun değerlendirildiği de duyuruldu. Van Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İran sınırında, mülteci olduğu değerlendirilen 7 cansız beden bulunmuştur.

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Van Valiliği'nden son dakika açıklaması: İran sınırında 7 kişinin cesedi bulundu!
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