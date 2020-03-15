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21 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 15.3.2020 ABONE OL
21 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Örgüte yönelik dünkü operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Diğer taraftan Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" notu paylaşıldı.
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21 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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