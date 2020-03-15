Belediye akraba çiftliği

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CHP'kadın belediye başkanı Erdoğan'ın 8 bin lira maaşının dışında 7 bin 500 TL huzur hakkını almasıyla edindiği hormonlu maaşı ilçede büyük tepkiye neden olmuştu. 3 plajdaki tesislerin müdürlüğüne erkek kardeşinin 23 yaşındaki oğlu olan üniversite öğrencisi Derya Girgin'i getiren Erdoğan, halasının kızı Yıldız Sedef'i de belediyenin Halkla İlişkiler Müdürü olarak göreve getirmişti. Son olarak da Mevcut muhasebe müdürünün de görevine son veren Erdoğan'ın bu göreve de eşinin akrabası Handan Kalalı'yı yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.