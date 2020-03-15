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’nin koronavirüs vurdumduymazlığında yeni perde!

İl Kadın Kolları Başkanlık seçimlerinde koronavirüs vurdumduymazlığı yaşandı. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı seçimi yeniden kazanan Songül Kaya’nın elini tutup havaya kaldırdı. Songül Kaya’nın ise bir kadınla sarıldığı ve sonra zafer işareti yaptığı görüldü. Koronavirüsü tedbiri açısından hiçbir uygulamanın yapılmadığı toplantıda, CHP’li kadınların birbirine sarıldığı, “İnsanlar el ele tutuşsa!” şarkısı eşliğinde el ele tutuştukları ve tokalaştıkları, Koronavirüsü’ne tedbirleri pek önemsemedikleri görüldü.

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 15.3.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 18:30 ABONE OL
CHP’nin koronavirüs vurdumduymazlığında yeni perde!

İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı CHP 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi'ni Beşiktaş'ta gerçekleştirdi. Koronavirüsü nedeniyle hiçbir tedbirin alınmaması ve toplantıya katılanların maske bile takmamaları sosyal medyada tepkiye neden oldu. Sosyal medyada bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Şaka gibisiniz. CHP, toplum sağlığı için de tehlike" yorumları yaptı. Ayrıca Koronavirüs nedeniyle toplu alanlarda bulunmayın uyarısı yapıldığı halde CHP'nin kadın kollarının kongrelerini ertelemediği ortaya çıktı.

CHP’nin koronavirüs vurdumduymazlığında yeni perde!

CHP İL BAŞKANI HARUN YILDIZLI ELİNDEN TUTTU HAVAYA KALDIRDI

CHP'nin Koronavirüs skandalına CHP Kocaeli İl Kadın Kolları seçiminin görüntüleri de eklendi. Kocaeli'nde KYÖD Sosyal Tesisleri'nde dün gerçekleştirilen CHP Kocaeli İl Kadın Kolları seçimi ardından CHP'li kadınların birbirine sarıldığı ve seçimi kazanan Songül Kaya'yı tebrik etmek için tokalaştığı görüldü. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın seçim sonrası yeniden seçilen CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya'nın elinden tutup havaya kaldırdığı da kamera görüntüsüne yansıdı.

CHP'nin iktidara yürüdüğünü söyleyen CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı yeni seçilen CHP Kocaeli İl Başkanı Songül Kaya'nın ellinden tutup havaya kaldırdıktan sonra yan yana poz vermeyi de ihmal etmedi. Konuşmaların ardından CHP'li kadın delegelerin "Bütün dünya bir olsa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, hayat bayram olsa" sözleri eşliğinde birbirine sarılması hayretle karşılandı. Ayrıca CHP'li kadınlar, kadın kolları başkanı seçimlerinde tebrik için tokalaştılar, sonra şarkılar ve sloganlar eşliğinde sarıldılar, zafer işareti yapıp el ele tutuştular.

Partisi bile iptal ederken Kaftancıoğlu yüzlerce CHP'liyi tedbirsizce aynı salona topladı

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CHP’nin koronavirüs vurdumduymazlığında yeni perde!
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