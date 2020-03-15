Diyanet'ten son dakika umre açıklaması

Son Dakika Haberi: Dünya genelinde binlerce insana bulaşan Coronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Türkiye de virüsün ilk çıktığı tarihten itibaren önlem tedbirlerini artırıyor.

"TİTİZLİKLE KONTROLDEN GEÇİRİLDİLER"

Diyanet'ten yapılan son açıklamada 27 Şubat tarihi itibari ile umre çıkışlarının durdurulduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada, "27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiştir." denildi.