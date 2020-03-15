Gizledikleri kirli ittifak ifşa oldu

CHP ve HDP'nin yerel seçimdeki kirli ittifakı Bolu'da emanet oy kavgasına dönüştü. Bolu HDP İl Başkanı İbrahim Yolcu, davetli olarak gittiği CHP kongresinden kendisini kovduğunu öne süren CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında savcılığa başvurarak 4 bin oyu geri istedi. Yeniden açıklama yapan Özcan ise "Kovdum lafına bozulmuş, utanmadan suç duyurusunda bulunmuş. Bundan sonra benim HDP'lilerle işim olmaz" dedi. Yolcu ise HDP'ye katılmadan önce CHP delegesi olduğunu, Özcan'ın da bir dönem kendi avukatlığını yaptığını söyledi. Vatandaş, iki partinin, tepki çekmemek için resmen duyurmadığı ittifakın, bu kavgayla ortaya döküldüğünü ifade etti.Bu zaten hiç şaşırtıcı olmadı. Anlaşılan PKK, CHP ile yol ayrımına girmiştir. PKK, başka projenin peşindedir.İçeride Atatürk'ün partisi ile Apo'nun partisi bir araya gelince, dışarının yaptıklarına da pek şaşıramıyoruz. Bu CHP seçmenine de büyük bir haksızlıktır aslında.Erdoğan düşmanlığından gözü dönmüş olan bu iki parti şimdi birbirine düştü. Türkiye'nin önlenemez yükselişini durdurmaya çalışmanın sonu her zaman hüsran olacaktır.Seçimde gizlemeye çalıştıkları ittifak gün yüzüne çıktı. Belediyelerde istediklerini yapamayınca da birbirlerine girdiler.Biz ilk günden CHP-HDP gizli ittifakını dile getirdik ama ispatlayamadık. Tanju Özcan bu sefer fena yakalandı.Ülke meselesi düşüncesi olmayan iki parti, çıkarları ters düşünce birbirlerinin ipini çekmeye başladılar.HDP, ortaklığın köprüyü geçene kadar değil sonuna kadar devam etmesini ve bunun herkes tarafından bilinmesini istiyor.CHP ve HDP ittifakı basit bir siyasi yakınlaşma değil, Erdoğan nefreti üzerinden kurgulananmış bir birlikteliktir.balık baştan kokuyor.Buaçıklamaya da cevap veren İbrahim Yolcu ise HDP'ye geçmeden önce CHP mahalle delegesi olduğunu ve Tanju Özcan'ın bir dönem kendisinin avukatlığını yaptığını öne sürerek, "Bolu'da yapılmayan hizmetler var. Yapılmayan işleri örtbas etmek için böyle şeylere tevessül ediyorlar. Tanju Özcan'ın artık Bolu'da CHP'de siyaset yapabileceğini düşünmüyorum. Yine aleyhimizde konuşmuş. HDP'lileri görmek istemiyor diye, göç edecek halimiz yok. İstemiyorsa kendisi Ankara'ya gidebilir. Bizim gidecek başka yerimiz yok" diye konuştu.SABAH