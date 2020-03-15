Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Irak'ta coronavirüs nedeniyle 3 gün resmi tatil, 5 ilde sokağa çıkma yasağı!

'ta nedeniyle 3 gün resmi tatil, 5 ilde sokağa çıkma yasağı!

'ın başkenti 'ta Vali Muhammed Cabir el-Ata yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsünün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla önümüzdeki Salı gününden itibaren Perşembe gününe kadar Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları dışındaki bütün devlet kurumlarında 3 gün süreyle resmi tatil ilan edildiğini duyurdu.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.3.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 15:22 ABONE OL
Irak'ta coronavirüs nedeniyle 3 gün resmi tatil, 5 ilde sokağa çıkma yasağı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta korona virüsü vakalarının artması üzerine 3 günlük resmi tatil ilan edildi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Vali Muhammed Cabir el-Ata yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsünün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla önümüzdeki Salı gününden itibaren Perşembe gününe kadar Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları dışındaki bütün devlet kurumlarında 3 gün süreyle resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Tatilin amacının virüsün yayılmasının önlenmesi olduğunu vurgulayan el-Ata, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Korona virüsüne karşı mücadele etmek için gereken tedbirler alınmıştır, Bağdatlıların içi rahat olsun" dedi.

5 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Irak'ta korana virüsü vaka sayısı 110'a yükselirken, Musul, Zikar, Babil, Selahattin ve Kerbela illerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise virüs vakası 29'a ulaştı.

Corona virüs aşısı bulundu mu, son durum ne? Coronavirüsü Covid-19 ile ilgili son dakika gelişmesi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak'ta coronavirüs nedeniyle 3 gün resmi tatil, 5 ilde sokağa çıkma yasağı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA