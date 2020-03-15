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SON DAKİKA! Bakanlık sızma girişimindeki teröristin vurulduğunu açıkladı

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 /'li terörist etkisiz hale getirildi."

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.3.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 12:08 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakanlık sızma girişimindeki teröristin vurulduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

İşte son dakika ayrıntılar;

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, TSK tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB operasyonların hız kesmeden kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

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SON DAKİKA! Bakanlık sızma girişimindeki teröristin vurulduğunu açıkladı
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