SON DAKİKA! Bakanlık sızma girişimindeki teröristin vurulduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

İşte son dakika ayrıntılar;

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, TSK tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB operasyonların hız kesmeden kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.