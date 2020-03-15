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Son dakika haberi: 'da otoban kavgası şoke etti

'dan son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde maddi hasarlı bir kazaya karışan iki otomobilin içindeki 5 kişi, araçlarından inerek birbirleriyle dakikalarca kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları baştan sona bir sürücünün cep telefonu kamerasına dakika dakika yansıdı. İşte ayrıntılar ve o anlar

Giriş Tarihi: 15.3.2020 10:16 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'da otoban kavgası şoke etti

İzleyenleri şoke eden son dakika olayı, önceki gün öğleden sonra Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen iki otomobil arasında kaza gerçekleşti. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Otomobillerin içinde bulunan 5 kişi kazadan sonra araçlarından inerek birbirleriyle kavgaya başladı. Dakikalar boyu süren kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bu sırada kavga edenlerden ikisi yere düştü. Yerdeki iki kişiden birine, ayakta kalanlar şiddet uygulamya devam etti.

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Son dakika haberi: İstanbul'da otoban kavgası şoke etti
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