Son dakika haberi: İstanbul'da otoban kavgası şoke etti

İzleyenleri şoke eden son dakika olayı, önceki gün öğleden sonra Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen iki otomobil arasında kaza gerçekleşti. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Otomobillerin içinde bulunan 5 kişi kazadan sonra araçlarından inerek birbirleriyle kavgaya başladı. Dakikalar boyu süren kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bu sırada kavga edenlerden ikisi yere düştü. Yerdeki iki kişiden birine, ayakta kalanlar şiddet uygulamya devam etti.