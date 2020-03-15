Teslim olan 2 PKK’lı ailelerine kavuştu

ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ

Terörörgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen 2 genç daha polis ekiplerinin ve ailelerin ikna çalışmaları sonucu geri getirildi. Teslim olan örgüt mensubunun ailesine kavuşma anı ise kameralarca kaydedildi. Suriye'de terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 2 kişinin teslim olması ikna çalışmaları yapıldı. 2014 yılında terör örgütüne katılan S.A. ve 2013 yılında örgüte katılan Z.A. isimli 2 örgüt mensubunun aileleriyle birlikte örgüt mensuplarıyla irtibat kuruldu. Kurulan irtibat sonucu, yapılan ikna çalışmalarıyla teslim olmaya ikna edilen 2 örgüt mensubu Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısında güvenlik güçlerine silahlarıyla birlikte teslim oldular.