Türkiye,16 ülkeye kapıları kapattı

TÜRKIYE, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 16 ülkeyle kapılarını kapattı. Bu ülkeler Çin, İran, Irak, İtalya, Güney Kore, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda, Azerbaycan ve Gürcistan. Ayrıca uçuş yasağı kararı alınan 11 ülkedeki Türk öğrenci ve turistlerin 17 Mart saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönüş yapabilecekleri bildirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre ise bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkışına izin verilmeyecek. Kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Yurt dışından gelip hastalık şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.