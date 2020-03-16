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16 yıl sonra sayıldı

Vatani görevi sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden er İbrahim Şahin, 16 yıl sonra kabul edildi

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Gündem
Giriş Tarihi: 16.3.2020 ABONE OL
16 yıl sonra şehit sayıldı

Mersinli olan İbrahim Şahin vatani görevini yaptığı sırada Kars'taki birliğinde 2 Mayıs 2004'te fenalaştı. Kars Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin aynı gün hayatını kaybetti. 15 aylık asker olan terhisine 3 ay kala ölen İbrahim Şahin birliğinde düzenlenen askeri törenin ardından memleketinde toprağa verildi. İmam-Zöhre Şahin çifti bir süre sonra çocuklarını=n şehit sayılarak yasalarla belirlenmiş sosyal haklarının verilmesi için birçok kuruma dilekçeler ile başvuruda bulundu. Ancak bir sonuç alamayan Şahin Ailesi, 2 yıl önce avukatları Mehmed Faruk Çetin ile konuyu yargıya taşıdı.

MAHKEME ŞEHİT DEDİ
Avukat Çetin konuyla ilgili şunları söyledi: "Sosyal Güvenlik Kurumu başvurumuza İbrahim Şahin'in şehit sayılmadığı ve şehitlik kapsamında değerlendirmediği cevabı üzerine, biz de İdare mahkemesine kararın iptali için dava açtık. Ankara 3. İdare Mahkemesi bizi haklı gördü. Vatani görevini yaparken hayatını kaybedenlerin şehitlik kapsamında sayılacağını ve İbrahim Şahin'in şehit sayılmasına ve şehit olduktan sonra geçen 16 yıl boyunca tüm haklarının aileye verilmesine karar verdi" dedi.

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16 yıl sonra şehit sayıldı
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