Son dakika haberi: Adliyede corona virüs önlemi! Tutuksuz dosyalar...

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve son olarak da ülkemizde görülen yeni tip coronavirüsüyle ilgili İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda flaş bir önlem alındı.



14 NİSAN 2020 TARİHİNE KADAR ERTELENDİ



Tutuklu ve acil işler dışında mahkemelerin 14 Nisan 2020 tarihine kadar ertelendiği öğrenildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugün düzenlenen bir duruşma tutanağında da bu konu nedeniyle duruşmanın ileri tarihe ertelendiği bilgisi yer aldı.



BÖYLE DUYURULDU

Duruşma tutanağında şu satırlara yer verildi: "Her ne kadar duruşma 17 Mart 2020 günü saat 11:45'e bırakılmış ise de, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 13 Mart 2020 tarihli Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı Dünya Sağlık Örgütü'nün 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre yüzden fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vaka ile kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından Corona Virüs için 2 Mart 2020tarihinde küresel risk seviyesini yüksekten çok yüksek seviyesine çıkarmış, ayrıca uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmiştir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Corona Virüs bilim kurulunun önerileri kapsamında yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılabilecek diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gereli görülen hallerde SEGBİS uygualamsı kullanılması hususunun mahkemelerinizde derğelendirilmesinin, meşkûr kurulun önerileri doğrulturusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarına duyurulması…"







ÖNEMLİ TALİMATLARDA BULUNULMUŞTU

Bilindiği gibi Hakimler ve Savcılar Kurulu da adliyelere koronavirüs ile ilgili alınacak önlemlerle ilgili önemli talimatlarda bulunmuştu.

HSK, tutuklu ve acil işler dışında mahkemelerin ileri tarihe ertelenmesini tavsiye etmişti. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı ve 'Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler' başlıklı yazıda şunlar kaydedilmişti: "Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre 100'den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarılmış, ayrıca "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu" ilan edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında; yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hâllerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, mezkûr Kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim."



