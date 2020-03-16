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Son dakik haberleri: Ceza indirimi kimleri, hangi suçları kapsıyor? Af yasası Meclis'ten ne zaman çıkacak, son durum ne?

ve İkinci Yargı Paketi ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Meclis'e sunulması beklenen İkinci Yargı Paketi için önemli açıklamalar yapıldı. Gül'ün bu açıklamasının ardından ise 2020 af yasası ve ceza indirimi hakkındaki detaylar da günyüzüne çıktı. Bakan Gül ayrıca, corona virüsü salgınına yönelik cezaevlerinde tedbirleri de duyurdu. Peki, cezaevlerinde açık ve kapalı görüşler kaldırıldı mı? Af yasası son durum ne, Meclis'e ne zaman sunulacak? Ceza indirimi kimleri ve hangi suçları kapsayacak? İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 16.3.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 11:41 ABONE OL
Son dakik af yasası haberleri: Ceza indirimi kimleri, hangi suçları kapsıyor? Af yasası Meclis'ten ne zaman çıkacak, son durum ne?

kinci Yargı Paketi ile Genel hakkında haberleri peş peşe geliyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında başlayan çalşmalar, mahkumlar ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, Birinci Yargı Paketi daha önce Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de af yasası ve ceza infaz indiriminin yakın zamanda Meclis'e geleceğini duyurmuştu.

AF YASASI NE OLDU, MECLİS'E GELDİ Mİ? CEZA İNDİRİMİ KİMLERİ VE HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

Adalet Bakanı Gül, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Gül, İkinci Yargı Paketi ve af yasası son durum hakknda bilgi verirken alternatif infaz yöntemlerini de anlattı.

CEZAEVLERİNDE AÇIK VE KAPALI GÖRÜŞLER KALDIRILDI MI?

Abdulhamit Gül, son günlerde dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde de görülen corona virüsü salgınına yönelik de açıklamalarda bulunurken cezaevindeki tedbirleri de duyurdu. Bu açıklamanın ardından, 'Cezaevlerinde açık ve kapalı görüşler kaldırılacak mı?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, corona virüsü tedbirleri kapsamında cezaevleri boşaltılacak mı, açık ve kapalı görüşler kaldırıldı mı? Af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi kimleri kapsayacak?

İşte, son dakika gelişmeleri...

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Son dakik af yasası haberleri: Ceza indirimi kimleri, hangi suçları kapsıyor? Af yasası Meclis'ten ne zaman çıkacak, son durum ne?
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