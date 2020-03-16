Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son dakika Corona Virüsü açıklaması: En büykü kötülük...

Sözcüsü Çelik'ten son dakika açıklaması: En büykü kötülük...

Sözcüsü Ömer Çelik konusuyla ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. "Virüsle mücadele ederken en büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanlar yapıyor" diyen çelik son açıklamasında şunları ifade etti: "Virüse karşı tedbirleri uygulamak, hayata, ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. En yakınımızın hayatına gösterdiğimiz özen, tüm insanları etkiliyor. Bu sınavdan tedbirleri uygulayarak geçmeliyiz"

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.3.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 15:55 ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son dakika Corona Virüsü açıklaması: En büykü kötülük...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken en büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanların yaptığını kaydetti. Çelik, Twitter hesabından Corona Virüsüne ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında "bu konuda kendisine ve milletimize en büyük düşmanlığı sahte bilgi ve belge yayanlar yapıyor" diyen Çelik sürece ilişkin önemli notlar verdi. İşte Çelik'in son açıklamaları ve Corona Virüsü ile mücadeleye ilişkin paylaşımından öne çıkanlar;

EN BÜYÜK DÜŞMANLIK SAHTE BİLGİ YAYMAK

"Virüsle mücadele ederken en büyük düşmanlığı sahte bilgi yayanlar yapıyor." ifadelerini kullanan Çelik, virüsle mücadelenin hem tedbirleri uygulamak hem de hayatın gerçek değerleri akılda tutularak insanlığa yüceltmekle olacağını bildirdi.

Çelik, "Tüm insanlık bir sınavdan geçiyor. Gezegenimiz küçük bir köy artık. Her insanın kaderi diğerine bağlı. En yakınımızın hayatına gösterdiğimiz özen, tüm insanları etkiliyor. Bu sınavdan tedbirleri uygulayarak geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, şunları kaydetti:

"Tedbirleri uygularken ruhsuz, mekanik, panik içinde bir dünya kurmak değil yapılması gereken. Her bir vatandaşımızla olduğu gibi insanlığın her bir ferdiyle ortak sorumluluğu paylaşarak daha çok iyilik, daha çok insani değer ve daha çok dayanışma üretmektir aslolan.

MORALİ DİRİ TUTMAK ÖNEMLİ

Virüse karşı tedbirleri uygulamak hayata, ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. Tedbirleri uygulamanın insani değerleri yüceltmek, herkesi birbirine bağlayan morali diri tutmak, birbirimizle olan derin bağımıza saygı göstermekle ele ele yürümesi gerektiği unutulmamalı."

Son dakika haberi: Corona virüs konusunda kurallara uymayan yandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son dakika Corona Virüsü açıklaması: En büykü kötülük...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA