Avrupa’dan dönenler karantinaya alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında dün ilgili bakanların katılımıyla yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan uçuşların dün gece yarısı itibarıyla durdurulduğu vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi (bugün) yerel saatle 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı saat 00.00'a kadar tamamlanacaktır. Bu şekilde dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır."