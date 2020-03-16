CHP'den tepki çeken kongre! Vatandaşın sağlığı hiçe sayıldı

Dünyayı kasıp kavuran koronovirüs salgının sonrasında Türkiye alarma geçti. Sağlık Bakanlığı peş peşe korunma tedbirlerini açıkladı. Virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaş da tedbirlerini had safhaya çıkardı. Koronavirüs nedeniyle vatandaşlara toplu alanlarda bulunmamaları, kurumlara da etkinlikleri iptal ve erteleme uyarısı yapıldığı halde CHP İstanbul İl Başkanlığı 14'üncü Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi'ni dün Beşiktaş'ta gerçekleştirdi. Tüm siyasi partilerin grup toplantısı, kamp ve ziyaretler gibi tüm etkinliklerini erteleme ya da iptal kararı almasına rağmen CHP İstanbul İl Başkanlığı, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı kongrede hiçbir tedbir almadı. Toplantıya katılanların maske takmadığı da görüldü.CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın toplum sağlığını hiçe sayan tutumuna vatandaşlardan yoğun tepki geldi. Kongrenin neden ertelenmediğini soran vatandaşlar sosyal medyada CHP'yi topa tuttu. Vatandaşlar "Okullar tatil edilirken her türlü hijyen önlemi alınırken neden kongre ertelenmedi" diyerek isyan etti. İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:* Gerçekten şaka gibisiniz. Bir de öpüp kucaklaşsaydınız birbirinize.* Şu yaptığınız CHP'yi resmen Cehalet Halk Partisi yapmıştır.* Türkiye'de koronavirüs tedbirleri doğrultusunda toplu etkinlikler iptal edilirken CHP İstanbul İl Başkanlığı yüzlerce kişiyle kongre yapıyor. CHP artık toplum sağlığı içinde bir tehlikedir. Yazıklar olsun.* Bir sonraki kongre artık kalan sağlar bizimdir olur herhalde?* Spor müsabakaları bile seyircisiz yapılırken CHP İstanbul dahil bir çok kentte kongre düzenliyor. Bu ne demek oluyor, böyle bir ortamda kongre yapmak şart mıydı?