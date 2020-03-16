Corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman kaçta açıklama yapacak?

Çin'in Hubey kentinde ilk olarak ortaya çıkmasının ardından hızlı bir şekilde yayılan corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken, ülkemizde de yeni gelişmeler ve virüse karşı güçlü önlemler alınmaya devam ediyor. Durum böyle olunca vatandaşlarımız tarafından arama motorlarında Corona virüsü vaka sayısı kaç oldu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman kaçta açıklama yapacak? Şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Peki, Corona virüsü vaka sayısı kaç oldu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman kaçta açıklama yapacak?

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

İşte coronavirüse ilişkin en son haberler…