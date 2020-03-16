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Danıştay Başkanı , ’a veda ziyareti gerçekleştirdi

Danıştay Başkanı , ’a veda ziyareti gerçekleştirdi. 'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Emekliye ayrılacak olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a veda ziyareti gerçekleştirdi. Sn. Zerrin Güngör’e yeni hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz.

Giriş Tarihi: 16.3.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 18:32 ABONE OL
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a veda ziyareti gerçekleştirdi
Emekliye ayrılacak olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'a veda ziyareti gerçekleştirdi. Sn. Zerrin Güngör'e yeni hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz.
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Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a veda ziyareti gerçekleştirdi
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