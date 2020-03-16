Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a veda ziyareti gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Emekliye ayrılacak olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a veda ziyareti gerçekleştirdi. Sn. Zerrin Güngör’e yeni hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz.
Giriş Tarihi: 16.3.2020 18:32Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 18:32ABONE OL
Emekliye ayrılacak olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'a veda ziyareti gerçekleştirdi. Sn. Zerrin Güngör'e yeni hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz.