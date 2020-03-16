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Dışişleri'den kritik uyarı! Bugün saat 17'ye kadar...

Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşlar için kritik uyarıda bulundu. Dışişleri 9 Avrupa ülkesinden Türkiye gelmek isteyen vatandaşların bugün akşam saat 17.00'ye kadar başvurması gerektiğini bildirdi. Ayrıca İstanbul Valisi Ali yerlikaya Avrupa'dan gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina altına alınacağını bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.3.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 15:23 ABONE OL
Dışişleri'den kritik uyarı! Bugün saat 17'ye kadar...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye gelmek için sadece geçici veya öğrenci olarak ilgili ülkelerde bulunanların bugün yerel saatle 17.00'ye kadar başvuru yapabileceğini bildirdi.

Kıran, "Hatırlatma!" notuyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yerel saatle 17.00'ye kadar, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye gelmek için sadece kısa süreliğine geçici veya öğrenci olarak bu ülkelerde bulunan vatandaşlarımız başvurabilecek, bu vatandaşlarımız dönüşlerinde karantinaya alınacak." ifadesini kullandı.

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Bakan Yardımcısı Kıran, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, Avrupa'dan gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınmasına yönelik İstanbul'da alınan tedbirlere ilişkin mesajını da paylaştı.

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Dışişleri'den kritik uyarı! Bugün saat 17'ye kadar...
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