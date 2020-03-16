Doktordan #Beniyıka kampanyası

Acil tıp uzmanı Dr. Sarper Yılmaz'ın sosyal medyada başlattığı #beniyıka kampanyası çığ gibi büyüyor. Kampanya 2 milyon paylaşıma ulaştı. Yılmaz, kampanyasında "Sevdiğim insanların ellerine #Beniyıka yazıyorum. 'Akşama kadar el yıkamaktan bu silinecek' diyorum. Çünkü en çok vurgulanan en ihmal edilendir. En basitinden başlayalım dünyada hala virüslere karşı en etkili yöntem bu" diyor.İstanbul Kartal'da görev yapan Yılmaz "Beş gün önce bir yakınım gözlerimin içine bakarak 'Ne yapmalıyız?' diye sordu. Ben de elinin üst kısmına 'beni yıka' yazdım ve şöyle dedim: Bu senin ödevin akşama kadar el yıkayarak bu yazı silinecek" diye konuştu.