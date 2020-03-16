FETÖ, 1980’de TSK’da örgütlenmeye başladı

Uzun yıllar örgütün birçok kademesinde görev alan ve en son mahrem yapılanma içerisinde 2. Ordu Komutanlığı imamı olan N.O, FETÖ'nün 1980'lerden itibaren TSK içerisinde nasıl yapılandığını detaylarıyla aktardı. 1983'te okul tarafından İzmir'deki örgüte ait Yamanlar Kolejine gezi düzenlendiğini belirten N.O, örgütün bu dönemde İzmir'deki Yamanlar Koleji, İstanbul Altunizade'de bulunan FEM Dershanesi'ni merkez olarak kullandığını, asker yapılanmasını ise Kuleli Askeri Lisesi üzerinden gerçekleştirdiğini anlattı.* Ben Gülen'le İzmir'deki Yamanlar Koleji'nin en üst katında tanıştırıldım. Bu bulaşmayı sağlayan Ahmet Kara, Gülen'e 'İsim olarak ne dersiniz' diye sorduğunda, Gülen bana 'Usame' kod ismini verdi.* 1986'da İstanbul'da hukuk fakültesini kazandım. Üniversite hayatım boyunca Fikirtepe'de bulunan örgüt evinde kaldım. İlk mahrem hizmet görevine de 1990'da Kuleli Askeri Lisesinde okuyan öğrencilerden sorumlu olarak başladım.* Fetullah Gülen, Altunizade de bulunan FEM Dershanesinde kalıyordu. Burada Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi 2 kişiyi FEM Dershanesine getirdim. Burada 5'inci kata çıktık. Cevdet Türkyolu bizi karşıladı.