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Gelinden dezenfektan kayıvalideden altın

Giriş Tarihi: 16.3.2020 ABONE OL
Gelinden dezenfektan kayıvalideden altın
Kocaeli İzmit'te bir düğünde davetliler, salon girişinde koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ellerini dezenfektan ile temizledi, takı töreninde damat ve gelinle tokalaşmamaya özen gösterdi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde öğretim görevlisi Büşra Şiringür ve özel bir eğitim kurumunda yöneticilik yapan Fatih Özkan'ın düğünü, Seka Park'ta bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Düğünde gelin ve damat, davetlilerin ellerine takı takmadan önce de dezenfektan sıktı. Gelin Büşra Özkan "Artık sevgimizi, birbirimize uzaktan gösteriyoruz" dedi.
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Gelinden dezenfektan kayıvalideden altın
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