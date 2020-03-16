İdlib’de ilk devriye

Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk- Rus ortak devriyesi yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, ilk devriye ile ilgili "İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" açıklamasını yaptı. İlk ortak devriye M4 yolu üzerinde Serakıp-Trumba arasında gerçekleşti. Bölgede Rus askerleri istemeyen Muhalifler, siviller ve bazı radikal gruplar M4 yolu üzerinde birçok noktada protesto gösterileri düzenledi. Protestolar yüzünden Türk Rus ortak koordinasyon merkezi ortak devriyenin rotasının uzunluğunu kısaltmaya karar verdi. Moskova ve ardından Ankara'da Türk-Rus askeri heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmelerde Serakıp'ın batısında yer alan Trumba'dan Lazkiye'nin doğusundaki Ayn El Havr'a kadar M4 karayolu bölümünde ortak devriye görevi icra edilmesi sonucu çıkmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı da İdlib'deki ilk devriye ilgili yaptığı açıklamada sivillerin zarar görmemesi için ortak devriyenin rotasının uzunluğunu kısaltamaya karar verdiğini söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: M4 karayolunda pazar günü ilk Türk Rus ortak devriyesi gerçekleşti. Ortak devriyenin rota uzunluğu Türkiye tarafından kontrol edilemeyen radikal grupların provokasyonlarından dolayı kısaltıldı/ azaltıldı. Teröristler provokasyon yapmak için canlı kalkan olarak kadın ve çocuklar dahil sivilleri kullanmaya çalıştı. Sivillerin zarar görmesine engel olmak için Türk Rus ortak koordinasyon merkezi ortak devriyenin rotasının uzunluğunu kısaltamaya karar verdi.