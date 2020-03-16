İmamoğlu ve eşinin ziyaret ettiği HDP’li başkana hapis cezası

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında görevden alınan Kayapınar belediye başkanı Keziban Yılmaz, hakkında, KCK içinde delege, kadın yapılanmasında da üye olarak yer aldığı ve terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yılmaz, tutuklu bulunduğu Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı. Cumhuriyet Savcısı, Yılmaz'ın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

HAMİLELİĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUP TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra, Keziban Yılmaz'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, hamileliğinin geldiği aşamayı dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

İMAMOĞLU VE EŞİ ZİYARET ETMİŞTİ

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu görevden alındığı için Keziban Yılmaz'ı ziyaret etmiş ve Atatürk tablosu hediye etmişti.