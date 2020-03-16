Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon!

'da zehir tacirlerine operasyon!

 Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.3.2020 06:57 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 07:12 ABONE OL
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon!

Son dakika gelen bilgilrere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

SAAT 06.00 SIRALARINDA...

Arnavutköy'de narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere saat 06:00 sıralarında operasyon yapıldı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İmrahor Mahallesi'nde baskın yapılan Kayyum Sokak'taki iki katlı binanın birinci katına girdi.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Baskın yapılan adreslerden biri Anadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katı ve birinci katı oldu. Özel harekat ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında girdiği binada arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA