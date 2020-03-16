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Son dakika: MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika bilgisine göre; 'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 /’li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi

Giriş Tarihi: 16.3.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 11:10 ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi | Video

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Son dakika: MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi
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