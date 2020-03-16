Nihat Hatipoğlu'ndan son dakika corona virüsü, çekirge istilası ve karınca istilası yorumu! Ayeti hatırlattı...

Koronavirüs salgını sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı bir dizi önlem aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında önlemleri açıkladı. Cuma namazı belli bir süre durdurulurken, vakit namazları da cemaatsiz kılınacak. Camiler açık olacak, ferdi namaz kılmak isteyenler kılabilecek. Cami görevlileri cemaatle namaz kılınmasına müsaade etmeyecek. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Prof.Dr. Niha Hatipoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, Diyanet'in kararını doğru bulduğunu söyledi, Hz.Ömer'in yaşadığı bir olaydan örnek verdi. Hatipoğlu ayrıca çekirge ve karınca istilasına da değindi. İşte detaylar...

"ALLAH'IN KADERİNDEN YİNE ALLAH'IN KADERİNE SIĞINIYORUM"

Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu, "İslamın temel prensibi kendinizi bile bile tehlikeye atmayındır" dedi, "Hz. Peygamberin uygulaması şudur, bulaşıcı hastalıkların olduğu dönemlerde karantina uygulamasını emretmiş ve uygulatmıştır. Veba gibi hastalıkların olduğu yerlere girişi yasaklamıştır. Bugün veba, koronadır. Hz.Ömer, Şam'a yaptığı bir sefer sırasında veba olduğunu görünce oraya girmekten geri durmuştur. Kendisine, 'Allah'ın kaderinden kaçıyor musun' denildiğinde, 'Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine sığınıyorum" diyerek o bölgeye karantina uygulatmıştır. Diyanet'in açıklaması bence yerinde bir açıklamadır. Ezanların okunması devam etmeli. İnsanlarımız ezanları duyarak aile içinde cemaatleri ile namazlarını kılabilirler. Cuma namazları yerine o günkü öğlen namazları kılınabilir. Bu gibi durumlarda açık havalarda namaz kılınabilir. Ama bu hastalıkta bir kişiden yayılma riski varsa imtina edilir. Bugün için açık alanda kılınması da mümkün değil gibi. Bu durum bir felaket tabi. Allah bütün insanlığı korusun. Din ile bilim birlikte yürütülmelidir. Bir tabipin, bilim adamının sözü bir din adamının fetvası gibidir. Ezanın okunması manevi açıdan çok önemlidir." diye konuştu.