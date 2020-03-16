PKK’nın kaçırdığı kızı için 194 gündür nöbette

Kocaeli'nde 9 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin (64), İzmir HDP İl Başkanlığı önünde 194 gündür eylem yapıyor. Sırtındaki Türk bayrağı, kucağında taşıdığı kızının fotoğrafı ile nöbetine devam eden Laçin, "Kızıma kavuşana kadar nöbetim sürecek. Yaza kadar benim gibi canı yanan 130 ailenin de çocukları gelmezse Diyarbakır HDP İl binasını başlarına yıkacağız" dedi.Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızına kavuşabilmek adına Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde başladığı oturma eylemini sağlık nedenleriyle İzmir'de sürdüren 3 çocuk babası Mehmet Laçin yaşadıklarını anlattı. Lise öğrencisi kızı Gamze Laçin'in henüz 17 yaşındayken Kocaeli'nde 2011'de dağa kaçırıldığını söyleyen Laçin, "Evlat nöbetime HDP Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde başlamıştım. Kalp ameliyatı oldum. O nedenle eylemime İzmir HDP İl Başkanlığı önünde devam ediyorum. Kızıma kavuşana kadar nöbetim sürecek" dedi.HDP'ye seslenen baba Mehmet Laçin, "Kızımı dağa siz götürdünüz siz getireceksiniz. Evladımı geri getirin. Bütün dünyayı koronovirüs sarmış. Beni de HDP virüsü sardı. Sadece beni değil. Benim gibi 130 aile Diyarbakır'da aynı kaderi yaşıyor. HDP virüsü 37 yıldır bizi etkiledi. Nöbete başladıktan sonra 13 çocuk ailelerine döndü. Keşke 6 ay önce değil de 6 sene önce nöbete başlasaydık" dedi. Laçin, "Benim çocuğum gittikten sonra ben yaşasam ne olur? Çocuğu dağa kaçırıldıktan sonra sıkıntıdan kanser olanlar oldu. Hastalananlar oldu. İntihar eden oldu. Anne ve babalar çocukları için yaşar. Çocuklarımızı alana kadar HDP'nin kapısından ayrılmayacağız" diye konuştu.Evlat nöbeti tutan diğer ailelerle birlikte yaza kadar çocuklarına kavuşamazlarsa Diyarbakır HDP binasını başlarına yıkacaklarını söyleyen Lâçin, "Eğer çocuklarımızı yaza kadar getirmezlerse, HDP Diyarbakır İl Binası'nı 130 aile ile birlikte başlarına yıkacağız. Cemil Bayık benim için 'onu temizleyin' demiş. Avrupa Parlamentosu'na başvurdum. İzin çıkarsa Avrupa Parlamentosu'na bile giderim. Çünkü PKK'nın sözcüleri Avrupa Parlemantosu'nda 'Çocukların sorunları var ondan kaçıp PKK'ya katılıyor' diyorlar. Tam tersine ülkemizde hiçbir sorunumuz yok. Bunların davası cep doldurma davası. Kürt davası değil. Zaten Kürt davası yok ki. Olsa zaten ben kendimi savunmayı bilirim. Bizim çocuklarımız kaçırıp ceplerini doldurmak için kullanıyorlar. Eylem yapmayanların dişlerini çekiyorlar. Tırnaklarını çekiyorlar. Böyle cezalandırıyorlar" dedi.

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