Son dakika: CHP'de coronavirüs krizi! Flaş açıklama geldi: Kariyerimi bitirdim...

CHP İstanbul İl Başkanlığı koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak kongreyi gerçekleştirdi. Doktor olan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin İstanbul Kadın Kolları başkan adayı Aysun Kılıçaslan Soku'nun erteleme talebini reddetti. Bunun üzerine Soku adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP'nin İstanbul Kadın Kolları başkan adayı Aysun Kılıçaslan Soku, koronavirüs önlemleri kapsamında dünkü kongreye erteleme istedi. Kabul edilmeyince de adaylıktan çekildi. Doktor olan Canan Kaftancıoğlu'nun kongreyi iptal etmemesi ise büyük tepki topladı.

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ERTELEME TALEBİNE RET

Türkiye'de koronavirüs tehlikesine karşı geniş katılımlı toplantılar bir bir iptal edilirken dün CHP İstanbul Kadın Kolları Kongresi yapıldı. Başkan adayı Aysun Kılıçaslan Soku da kongreye erteleme istedi. Ancak kabul edilmeyince adaylıktan çekildiğini kongreden bir gün önce, "15 Mart 2020 pazar günü, halen koronavirüs açısından yüksek risk taşıyan bir tarihte gerçekleştirilecek olan 14. CHP İstanbul İl Kadın Kolu Kongresindeki başkan adaylığımdan kamu sağlığı adına, önce insan önce sağlık diyerek çekildiğimi saygıyla duyururum. Benim başkanlık adaylığım, örgütümüzden daha kıymetli değildir" diye duyurdu. Aysun Kılıçaslan Soku'nun adaylıktan çekilmesi üzerine CHP İstanbul Kadın Kolları'nın şimdiki başkanı Yeşim Ağırman Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye tek aday olarak katıldı.

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"KARİYERİMİ BİTİRDİM"

Hürriyet'te yer alan habere göre; doktor olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kongreyi iptal etmemesine tepki yağarken Aysun Kılıçaslan Soku, adaylıktan çekilmesinin ardından şöyle konuştu: "39 ilçeden gelecek kadın delegelerimizle böyle bir toplantının yapılmasının risk olduğunu düşündüm. Ben çekilmeseydim, salonda 310 kadın delege, 2 kadın aday ve 1 il başkanı ile sandık ve kapı görevlileri olacaktı. Ayrıca koridorda ve salonun önünde bekleyecek arkadaşlar vardı. 2 adaylı bir seçimde, nereden bakarsanız 400 kişilik kalabalık olacaktı. Yani ailelerimizin, evlatlarımızın sağlığının korunması için birinin fedakarlık yapması gerekiyordu. Ben olmadığım için ne kadar az sayıda kişi katılırsa, o kadar az tehlike olur diye düşündüm. Kendi siyasi kariyerimi geriye atıp, oraya gidecek kadınlarımızın, annelerimizin, evlatlarımızın sağlığını ön plana aldım. Belki siyasi kariyerimi bitirdim ama yine olsa bu kararı verirdim."