Son dakika haberi! İstanbul Valiliği açıkladı: Corona Virüsü tedbiri kapsamında yurtlara alınacaklar

Dünyanın yeni kabusu Corona virüsü ile ilgili olarak İstanbul Valiliği bir son dakika açıklaması yayınladı. Buna bağlı olarak Valilik açıklamasında Koronavirüs şüpheli ya da riskli vakaları önlemek adına Umre'den dönen vatandaşlar için ülke genelindeki tedbirlere İstanbul'un da dahil olduğu belirtildi. Açıklama metninde "İstanbul'a yurt dışından dönen vatandaşlarımız, boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün karantina altında tutulacak" denildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN DA AÇIKLAMA

Vali Yerlikaya da twitter üzerinden "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinden gelecek vatandaşlarımızla ilgili olarak İstanbul'da karantina/ gözetim tedbirleri aldık. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar. dedi.

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