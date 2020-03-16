Son dakika! İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde skandal görüntüler! CHP'li isim İstiklal Marşı'nı okumadı...

Karesi Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Süleyman Cengiz Dikici'nin; Karesi Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısında okunan İstiklal Marşı'na katılmadığı ortaya çıktı.

Dikici'nin; Karesi Belediyesi Meclis üyelerinin İstiklal Marşı'nı okurken suskun kalması dikkat çekti.

Karesi Belediyesi Meclis üyelerinin; İstiklal Marşı'nı 12 Mart 2020 tarihinde İstiklâl Marşımızın Kabulü'nün 99. Yıldönümü'nde okuduğu öğrenildi.

CHP'li Cengiz Dikici'nin İstiklal Marşı'nı okumadığı görüntüler tepki çekiyor | Video



ŞAHİN: CHP BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI VE KARESİ İLÇE BAŞKANLIĞI, DİKİCİ'NİN CHP ÜYELİĞİNİ SONA ERDİRMELİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti Grup Sözcüsü avukat Mehmet Birol Şahin, CHP Balıkesir İl Başkanlığı ve Karesi İlçe Başkanlığı'nın Süleyman Cengiz Dikici'nin CHP üyeliğini sona erdirmesi gerektiğini belirterek, "Belediye Meclisi'nde İstiklal Marşı okumayan üye istemiyoruz" açıklamasında bulundu.



Mehmet Birol Şahin, Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Süleyman Cengiz Dikici'nin, Meclis toplantısı sırasında bütün Meclis üyeleri İstiklal Marşını okurken tek kelime etmeden durduğuna dair video kaydının açıkça yaptığı hareketi gösterdiğini belirterek, "CHP'li Meclis üyesi Süleyman Cengiz Dikici'nin hareketinin tartışılacak bir tarafı yoktur" dedi.

"İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN KAYITSIZ KALAN ŞAHSI MECLİSİMİZDE GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Mehmet Birol Şahin, şunları söyledi:

"Sayın Dikici Kuvayı Milliye şehri Balıkesir'in Meclisi'ne yakışmayacak bir davranışta bulunmuştur. Hangi sebeple olursa olsun İstiklal Marşı okunurken kayıtsız kalan bir şahsı meclisimizde görmek istemiyoruz. Kendisini Meclis üyeliğinden istifaya davet ediyoruz...

CHP Balıkesir İl Başkanlığı ve Karesi ,İlçe Başkanlığı da Süleyman Cengiz Dikici'nin CHP üyeliğini sona erdirmelidir. Sayın Dikici'nin Meclis üyeliğinden istifa edecek onuru, CHP'nin de Sayın Dikici'nin CHP üyeliğini sonlandıracak hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."