Son dakika: Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yüksek ateş ve öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye başvuran H.S.(68) adlı kadın, 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtmesi üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

3 GÜN ÖNCE ALMANYA'DAN GELMİŞ

Ereğli Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran H.S., 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtti. Bunun üzerine H.S., 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Yapılan tetkikler sonucu sağlık durumunun netlik kazanacağı belirtildi.