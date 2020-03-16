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Son dakika: 'da 68 yaşındaki kadın şüphesiyle gözlem altına alındı

Ereğli'de 3 gün önce 'dan geldiği öğrenilen 68 yaşındaki kadın, şüphesi bulununca tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Son dakika haberine göre yaşlı kadının sağlık durumu tetkikler sonucu netlik kazanacak.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.3.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 17:35 ABONE OL
Son dakika: Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yüksek ateş ve öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye başvuran H.S.(68) adlı kadın, 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtmesi üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

3 GÜN ÖNCE ALMANYA'DAN GELMİŞ

Ereğli Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran H.S., 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtti. Bunun üzerine H.S., 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Yapılan tetkikler sonucu sağlık durumunun netlik kazanacağı belirtildi.

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Son dakika: Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
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