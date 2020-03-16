Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs açıklaması

Paniği amaçlayan yalan haberlerle mücadelenin virüsle mücadelenin önemli bir parçası olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor.

Bugün yaşadığımız örnek dikkat çekiciydi. Sabah sahte belge yayınlandı. Kamuoyununa gizli diye sunuldu. Amaç güven kaybı yaratmaktı.Düşmanımızı iyi tanıyoruz. Sağlık alt yapımız hızlı ve yaygın.

Bugün Bilim Kurulu'nda yeni öneriler oldu. Laboratuvar sayımızı arttıracağız. 6'dan 16'ya çıkaracağız.

Vatandaşlarımız mümkün oldukça evden çıkmamalı. Kongre ve konferanslar durduruldu. Toplu bulunulan mekanlara kısıtlama getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığımız cemaat ile kılınan namazlara belli bir süre ara verdi.

6 ülke daha İngiltere İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuş yasağı getirildi. Toplamda 20 ülkeye uçuş yasağı getirildi.

Pozitif çıkan hasta sayımız arttı.

Yurtdışında olan vatandaşlarımıza uyarıda bulunuyorum. Türkiye'ye dönmekte ısrarcı olmayın.

Virüsle teması sıfırlamak zorundayız. Çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız.