Tuvalet sonrası el yıkama virüs riskini azaltıyor!

WIN Gallup International'ın tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığı araştırmasında, Çin yüzde 23 ile bu alanda en düşük değere sahip ülke. En çok koronavirüs vakasının yaşandığı ülkeler olan G. Kore yüzde 39, İtalya yüzde 57, İspanya yüzde 61'le en kötü ilk 10 arasında. Türkiye ise yüzde 94 olan tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığı yüzdesiyle bu konudaki en hassas 3'üncü ülke. İlk sırada yüzde 97'yle Suudi Arabistan, ikinci sırada yüzde 96'yla Bosna-Hersek var. Tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığı ile koronavirüs vaka sayısının düşüklüğü arasındaki bağlantı dikkat çekici.