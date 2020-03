Umre dönüşü karantina başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın umreden dönen bir vatandaşta koronavirüs çıktığını bildirmesinin ardından, umreyi tamamlayarak Türkiye'ye dönenler karantinaya alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya'daki yurtların, umreden dönen vatandaşların karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirildiğini açıkladı. Karantina için toplam 10 bin kişi kapasiteli Ankara'da Şehit Özel Harekat, Milli İrade, Gölbaşı, Konya'da ise Tahir Büyükkörükçü, Kutalmışoğlu yurtları tahsis edildi. Dün yurtlara otobüslerle getirilerek karantinaya alınan umre ziyaretçilerinin her biri için, ayrı oda tahsis edildi.Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ankara'da 1800 vatandaşımızı misafir ediyoruz. 1700 kişiyi daha bekliyoruz. Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi" dedi.Bu arada Sağlık Bakanı Koca, "Umreden daha önce dönenler, şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Ülkede İlk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da "Umreden dönenler 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmasınlar, ziyaretçi kabul etmesinler. Bu, bir kul hakkıdır" diye konuştu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakası sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, şu ifadeleri kullandı: "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var. Durum üzücü ama... Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir. Yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir."

