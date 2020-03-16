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Umreden dönen vatandaşlar Corona Virüs tedbiriyle yurtlara yerleştiriliyor

Umreden dönen vatandaşların bir kısmı, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları 'deki bir yurda getirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.3.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 11:34 ABONE OL
Umreden dönen vatandaşlar Corona Virüs tedbiriyle yurtlara yerleştiriliyor

Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor. Bu kapsamda, Kayseri'deki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin başka yurtlara nakledilmesinin ardından umreciler, Kayseri Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinden sonra polis eşliğinde otobüslerle yurda getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, dün umreden dönen vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlara yerleştirildiğini açıklamıştı.

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Umreden dönen vatandaşlar Corona Virüs tedbiriyle yurtlara yerleştiriliyor
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