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Uzmanlardan son dakika corona virüsü açıklaması: çantasında bunlar olmalı

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Birçok ülkede binlerce kişi yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz hafta ülkemizde de görülen virüse karşı alınan önlemler had safhada. Okullar tatil edildi, spor müsabakaları ertelendi, kültür sanat faliyetleri askıya alındı. Bununla beraber tüm kalabalık ortamlar dezenfekte ediliyor. Peki kişisel olarak nasıl önlemler almamız gerekir, çantası yaparken çantamızda neleri bulundurmalıyız? Uzmanlar son dakika haberinde bu konuda açıklamada bulundu. İşte koronavirüs çantasında olması gerekenler.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.3.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 17:19 ABONE OL
Uzmanlardan son dakika corona virüsü açıklaması: Koronavirüs çantasında bunlar olmalı

Koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Uzmanlar olası bir karantina durumunda, ya da evden çıkılmaması durumunda Koronavirüsten korunmak için hijyen çantası hazırlanması tavsiyesinde bulunuyor.

Koronavirüsten korunmak için kamusal alandan, evlere kadar önlemler artırıldı. Uzmanlar olası bir karantina durumunda, ya da evden çıkmama durumunda virüsten korunmak için çanta hazırlanması tavsiyesinde bulunuyor. Eczacı Gökhan Ekmekçi ise çantada buldurulması gerek malzemeleri anlattı.

DEZENFEKTAN, ATEŞ ÖLÇER, TEK KULLANIMLIK PEÇETE…

Ekmekçi, "Öncelikle kişisel hijyenimize dikkat etmemiz lazım. Bu sebeple çantanın içerisinde bir el dezenfektanı bulunmalı. Ayrıca kişisel bakılmalarımızı yaptığımız dönemde uzun süreli kullandığımız havlular yerine tek kullanımlık peçete kullanmak daha steril olacaktır. Zaruri ihtiyaç durumunda dışarı çıkmak için maske ve eldiven, yeni bir diş fırçası ve diş macunu bulunmalı. Ayrıca uzun süreli dezenfektan ve kolonya kullanımı deride tahrişe yol açacağı için nemlendirici krem de eklenmeli. Herhangi bir hastalık durumunda bunu rahat atlamak için mineral ve vitamin desteği eklenebilir. Ayrıca boğaz için gargaralar ve ateş ölçer de çantada bulunmalı. Ama en önemlisi uzmanların bu konudaki bilgilendirmelerini takip edip buna göre hareket etmek ve doğru ilaç bilgisini de uzmanlardan öğrenmek gerekiyor" dedi.

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Uzmanlardan son dakika corona virüsü açıklaması: Koronavirüs çantasında bunlar olmalı
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