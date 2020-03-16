Vatandaş en çok bu soruları sordu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) danışma hattına çevrildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar soru yağmuruna tuttu.Sağlık Bakanlığı yetkilileri de algoritma dâhilinde vatandaşların hangi yolu izlemesi gerektiğini anlattı.Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) danışma hattına vatandaşların en çok sorduğu sorular ve cevapları şöyle:Bu noktada vücut ateşinin 38 üzeri olup olmadığı soruluyor. Ciddi belirti yoksa aile hekimine, solunum güçlüğü varsa devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine yönlendiriliyor.Koronavirüste yüksek ateş ve kuru öksürük ve ileri aşamasında da solunum güçlüğü olduğu, mevsimsel geçişlerde ise burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı olduğu ayrımı yapılıyor.Ciddi şikâyetler yoksa test uygulanmıyor. Eğer belirtiler ciddi ise ve karantinayı düşündürecek derecede ise hekimler aracılığıyla kişi hastaneye yönlendiriliyor.Bilgi kontrol ediliyor. Onaylanması halinde karantina şüphesindeki kişinin bulunduğu ilin sağlık müdürlükleri tarafından karantina için ikna edileceği belirtiliyor.Kapalı alanlarda dikkatli olunması, kişilerle sosyal iletişimde en az 3-5 adımlık mesafe bırakılması gerektiği, mümkünse maske takılması gerektiği anlatılıyor.Özellikle el temizliğine dikkat edilmesi, seyahat edilmemesi, kalabalık ortamlardan kaçınılması isteniyor. Olası belirtilerde sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.