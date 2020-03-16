Son dakika: Bakan Abdülhamit Gül'den yargıda koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalar

CEZAEVLERİNDE POZİTİF VAKA YOK



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, "Acil durumlarda cezaevlerinde kapalı görüş yapılacak." dedi. 60 yaş ve üzeri savcı ve hakimlerin izinli sayılacağını açıklayan Gül, cezaevlerinde pozitif bir vaka ile karşılaşılmadığını duyurdu. Ayrıca Gül sosyal medyada dolaşan sahte belgelerle ilgili de savcılıkların gereğini yaptığını söyledi.

Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu | Video

Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar



HSK'nın almış olduğu yeni öneri çerçevesinde bugün itibarıyla tüm adliyelerde acele işler hariç duruşmaları ertelemişlerdir.



Yeni dava açma icra takibi gibi talepleri UYAP üzerinden yapma imkanı vardır. Ertelenen duruşmalar UYAP üzerinden duyurulacak.

60 yaş ve üzeri için izin müessesi hakim ve savcılarımız için de yürürlüğe girmiştir. Avukatlar acil durumlarda cezaevlerinde kapalı görüş yapacak. Cezaevlerinde şu ana kadar virüs vakasına rastlanmadı.



Cezaevlerindeki mektup ve kitaplar gibi unsurların da 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilecektir.

Ceza ve infaz kurumlarına yeni girişlerde ön muayene ve kontrol yapılmaktadır. Bir hastalık belirtisi varsa giriş yapılmamakta sağlık kurumlarına gönderilmektedir.

Hafta sonu noterlik hizmetleri yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Bütün noterlerde 24 saat boyunca ilaçlama yapılmıştır.

Resmi kurumlar dışında hiçbir açıklamaya, belge adı altında hiçbir duyuruya itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz.

Sağlık bakanlığı adı altında dolaşıma sokulan sözde belge hakkında soruşturma başlatılmıştır.