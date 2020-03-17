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300 ziyaretçisi Eskişehir'de izole altına alındı

Umreden gelen ve korona şüphesi taşıyabilme ihtimali olan vatandaşlar, Eskişehir'de bulunan Gündüzalp yurduna yerleştirilerek izole edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.3.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 10:24 ABONE OL
300 Umre ziyaretçisi Eskişehir'de izole altına alındı
Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsün Türkiye'de yayılmaması için önlemlerin alınmasına devam ediliyor. Korona virüsün yayılmaması için yurt dışından gelen kişiler detaylı sağlık taramasından geçiriliyor.

Umreden gelen ve Uşak'a giden 300 vatandaş sabah saatlerinde, Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanına indi. Vatandaşlar, burada bekleyen belediye otobüsleriyle, daha önceden boşaltılan ve gerekli önlemlerin alındığı KYK'ya bağlı Gündüzalp Yurduna getirildi. Polis gözetiminde sırayla otobüslerden indirilen ve gerekli önlemler alınarak yurda yerleştiren vatandaşlar, 14 gün boyunca izole edilerek gerekli testler yapılması için burada bekletileceği öğrenildi.
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300 Umre ziyaretçisi Eskişehir'de izole altına alındı
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