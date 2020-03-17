6 ülkeye daha uçuş yasağı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı. Koca, toplantının ardından, alınacak yeni önlemler hakkında açıklamalarda bulundu:

* Dünyanın büyük kısmında tablo salgın tablosudur. Türkiye'deki tablo diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Pek çok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hasta sayısı öne çıkmaktadır. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz.

* Laboratuvar sayımızı, şu dönemde 6 olan sayımızı, erken dönemde hafta sonuna kadar 16'ya, devamında bu sayıyı bütün büyükşehirlerde çalışmaya, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan kiti ise ülkenin bütün illerine vererek, hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için hızla gerçekleştirmiş olacağız.

Son dakika! Bakan Koca açıkladı: Hafta sonuna kadar laboratuvar sayısı 16'ya çıkacak | Video

* Uçuş yasağı bugüne kadar 14 ülkeye konulmuştu. Bu yasak ülkelere 6 ülke daha ilave edilmiş oldu. Yarın (bugün) 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları yasaklıyoruz. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu.

* Virüse karşı ilk mücadele sınırlarda verildi. Bu mücadele devam edecek. Zaaf gösteremeyiz. Yurtdışında olanları 83 milyon adına uyarıyorum. Herşeye rağmen dönen, ilk 14 gün gözetim altında tutulacağını bilsin.

* Bu savaşta dayanışmanın şartı, araya mesafe koymaktır. Unutmamalıyız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeden normal hayatlarımıza döneceğiz.

* Önemli olan şu dönemde bulaşıcılığı minimalize etmek, süreci 1,5-2 aylık zaman diliminde hepimiz hassasiyet gösterirsek bu sonucu, salgını daha kolay atlatacağımıza inanıyorum.

* Maske ve hızlı kit, hastanelerimiz ve üniversitelerimizde ücret talep etmeden yeterli miktarda olacak. Bu konuda bir telaşa kapılmayalım.







KORONAVİRÜSLÜ VAKA SAYISI 47'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Koca, corona virüsü vakası sayısının 29 yeni tanı ile 47'ye yükseldiğini açıkladı. Koca, Twitter paylaşımında son durum hakkında şu bilgiyi verdi:

"Bugün (dün) 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü umreden döndü. Yurtdışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

Öte yandan basın toplantısında bir soru üzerine "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı" ifadesini kullanan Koca, şunları kaydetti: "Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Bunun dışında biz vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şekliyle nasıl seyredeceğini aşağı yukarı biliyoruz."