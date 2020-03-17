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Avrupa'dan gelen Türkleri yurtlara götürülecek otobüsler havalimanı geldi

Avrupa'dan gelen Türkleri belirtelen yurtlara götürülecek otobüsler Havalimanı geldi. Çok sayıda otübüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.3.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 16:01 ABONE OL
Avrupa'dan gelen Türkleri yurtlara götürülecek otobüsler havalimanı geldi

Avrupa'dan gelen Türkleri belirtelen yurtlara götürülecek otobüsler İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otübüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü.

14.15'TE İNDİ

Avrupa'dan gelen Türkleri belirtelen yurtlara götürülecek otobüsler İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otübüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü. Öte yandan Avrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak da İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan ilki saat 14.15 sıralarında indi. AVRUPA'dan gelen Türklerin bulunduğu iki uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan inenler otobüslere alınmaya başlandı. Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak saat 14.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanına inen ikinci uçak ise Almanya Nürnberg uçağı oldu. İkinci uçak saat 15.20'de havalimanına indi. Uçaklardan inenler otobüslere alınmaya başlandı.

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Avrupa'dan gelen Türkleri yurtlara götürülecek otobüsler havalimanı geldi
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