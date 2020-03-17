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Avrupa'dan gelen vatandaşların karantinaya alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı

ve 'nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan 'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.3.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 09:42 ABONE OL
Avrupa'dan gelen vatandaşların karantinaya alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı

Karantina gözetim tedbirleri alınmasının ardından 9 Avrupa ülkesinden gelecek vatandaşlar için KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi.

Dün belirtilen yurtlardaki öğrencilerin geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmesinin ardından yurt dışından gelecek vatandaşlar için yurtlarda hazırlık yapıldı.

Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi. Vatandaşlar için tüm hazırlıkları tamamlanan yurtların önünde ise polis ekipleri önlem aldı.

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Avrupa'dan gelen vatandaşların karantinaya alınacağı yurtlardaki hazırlıklar tamamlandı
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