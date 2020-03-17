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Bahçeli'den son dakika açıklaması!

Genel Başkanı Bahçeli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli: Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum

Giriş Tarihi: 17.3.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 14:45 ABONE OL
Bahçeli'den son dakika coronavirüs açıklaması!

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hükümet görevinin başındadır, gerekli bütün önlemleri sırasıyla almaktadır. 105 yıl önce düşmanı def ettik, bugün de virüsü inşallah bertaraf edeceğiz.

Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum.

Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir.

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Bahçeli'den son dakika coronavirüs açıklaması!
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