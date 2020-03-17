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Başkan Erdoğan, 'ne gitti

Başkan , Kısıklı'daki konutundan ayrılarak 'ne gitti.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.3.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 14:50 ABONE OL
Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti
Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.

CORONA VİRÜS TOPLANTISINA BAŞKANLIK EDECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın çarşamba günü başkanlık edeceği yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesindeki kapsamlı eşgüdüm toplantısının ardından millet-devlet birlikteliğiyle atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

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Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti
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